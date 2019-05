Elezioni europee: ecco il sondaggio super segreto che gira in queste ore

Si preferisce aggredire coloro che introducono nel dibattito pubblico i bisogni dei cittadini piuttosto che incominciare a sciogliere i nodi storici del progetto europeo riconducibili a una semplice domanda: l' Ue deve continuare ad essere un' agenzia di servizi economico-finanziari con poteri di controllo e di veto sui bilanci dei rispettivi Paesi, o, viceversa, deve cambiare rotta, per diventare un' entità politica unitaria?Nel primo caso, scrive Libero, il pericolo di un' implosione potrebbe essere reale nel giro di poco tempo, mentre, nel secondo, potrebbe esserci l' opportunità di costruire un nuovo edificio istituzionale con al centro il riconoscimento delle identità nazionali.Alexis de Tocqueville nel suo Democrazia in America, dopo avere segnalato il «carattere provvidenziale e ineluttabile della democrazia», invita a riflettere sul rischio, sempre presente in tali sistemi politici, che si possa smarrire la bussola liberale, per scivolare lungo la via del dispotismo. In tal senso, il destino delle istituzioni democratiche - come peraltro specificherà più di un secolo dopo Karl Popper - dipende dalla qualità degli uomini al comando perché «le istituzioni sono come le fortezze, resistono se è buona la guarnigione».