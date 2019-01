Elezioni Europee, Forza Italia e Pd verso il disastro: numeri devastanti

I numeri che circolano nelle chat parlamentari, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, parlano chiarissimo e danno spazio a pochi margini di errore: Forza Italia alle prossime europee dimezzerà il numero degli eletti (se gli andrà bene): da 17 diventeranno 8 ma forse anche qualcuno in meno (numeri che infatti stanno facendo seriamente pensare al Calenda di Forza Italia, così è stato prontamente soprannominato Giovanni Toti, di mollare gli ormeggi subito dopo le europee).

Non che andrà meglio al Pd, continua Dagospia, di questi tempi alle prese con la guerra delle cifre per far sapere ai giornalisti amici chi sta di uno zero virgola avanti (o dietro) nella sfida congressuale (anche se alla fine il distacco tra Zingaretti e Martina nei circoli dovrebbe attestarsi intorno ad una decina di punti): alle prossime europee il bottino sarà molto magro rispetto ai fasti dell'ultimo giro (renziano). Si prevedono una dozzina di seggi circa (rispetto ai 31 conquistati nel 2014).