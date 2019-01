ELEZIONI EUROPEE, I 5STELLE FANNO I CONTI: SOTTO IL 25% SARÀ FLOP

In casa 5Stelle destano non poca preoccupazione i più recenti sondaggi, spiega Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. In particolare, in alcune delle ultime riunioni si sarebbe anche parlato della "linea Maginot" del Movimento, al di sotto della quale non si dovrà assolutamente scendere: il 25%. Insomma, al di sotto di questa soglia il risultato elettorale verrebbe considerato un flop. Di Maio è avvertito.