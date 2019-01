Elezioni Europee, la strategia a due punte di Salvini e Di Maio: retroscena

In questo momento l'obiettivo del Capitano è soltanto l'Europa. E se l'obiettivo dei 5Stelle è Macron (il "Renzi francese" come ormai lo chiamano i pentastellati per focalizzarlo meglio), nella divisione dei compiti che si sono dati tra alleati di governo la Lega prenderà di mira sua maestà Angela Merkel: l'obiettivo non scritto di Matteo Salvini, infatti, è di arrivare a Strasburgo con più europarlamentari delle tedesca Cdu, il partito della "sovrana" d'Europa, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena.

Insomma, l'obiettivo è di fare della Lega il primo partito d'Europa per diventare il leader indiscusso dei sovranisti europei e interlocutore privilegiato per la formazione del nuovo governo Ue.