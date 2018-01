Elezioni e Fake news: piano Ue per contrastare le interferenze russe sul voto

L'obiettivo finale è puntare sugli euroscettici. Tutta quella parte di politica che, posizionandosi contro la Ue, finirebbe con il favorire la campagna pro Russia dello zar Putin. Perché sul Cremlino pesano, e tanto, quelle sanzioni imposte dagli Stati Uniti per l'annessione della Crimea che, proprio in questi giorni, si preparano a inasprirle ancora di più. È la solita guerra fredda, scrive il Messaggero, che ognuno gioca a modo suo. Il leader russo ha già puntato alle elezioni in Germania, in Francia, negli Usa, e anche al referendum per la Brexit, il cui risultato non può che averlo riempito di gioia, visto che proprio dalla Gran Bretagna è arrivato l' atteggiamento più duro nei confronti del suo paese. L' Italia e le elezioni previste per il 4 marzo sembrano essere il prossimo obiettivo. E dove puntare l' attenzione se non tra i partiti che il New York Times ha definito «il ventre molle dell' Europa»? A cominciare dalla Lega di Matteo Salvini o dai 5 Stelle, con la loro posizione qualche giorno a favore dell' Ue, qualche altro contraria. Ora, immaginare che una campagna di disinformazione possa portare al risultato sperato dalla Russia, viene considerato eccessivo tra gli 007. Sebbene l' elezione di Donald Trump sia piaciuta a Putin, non è andata come sperava in Germania e in Francia, dove Marine Le Pen ha più volte ammesso gli stretti rapporti con il capo del Cremlino, e Francois Fillon sarebbe stato certamente preferito a Emmanuel Macron. E altrettanto è successo con l' acerrima nemica Angela Merkel.