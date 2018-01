Elezioni 2018, Gentiloni bocciato dalla Corte dei Conti

Tutti a dire quanto è carino e per bene il conte Gentiloni, non la pensano così però i magistrati della Corte dei Conti che, in blocco, l’hanno denunciato per aver nominato a fine ottobre ben 12 nuovi consiglieri, scrive Luigi Bisignani sul Tempo.

Dovrà essere ora il Tar del Lazio a decidere se tali nomine, già ratificate anche dal Quirinale, sono regolari. Leggendo il pesante atto d’accusa del professor Franco Gaetano Scoca potrebbero rivelarsi sbagliate per alcuni motivi fondamentali: la totale mancanza di istruttoria, lo stravolgimento delle regole di carriera interna e la raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa.

L’indipendenza della magistratura contabile rischia infatti di essere compromessa dall’ingresso di oltre 18 consiglieri di nomina governativa negli ultimi due anni. La prima infornata di sei è targata Renzi, mentre i fortunati di questo nuovo giro di giostra sono: Gian Luca Calvi, Fabia D’Andrea, Marcello Degni, Alessandro Forlani, Giampiero Maria Galli, Giancarlo Carmelo Pezzuto, Rosanna Rummo, Silvia Scozzese, Alberto Stancanelli, Marco Villani, Alfonso Sabella (nominato e sospeso) e Maria Laura Prislei.