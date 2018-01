Elezioni, M5s: Il grande patto per i collegi a parlamentarie ancora aperte

Foto La Presse

Il " capo politico" ha già scelto sui collegi. Senza aspettare l'esito delle parlamentarie. E se lo ha fatto a Palermo - dicono i "ribelli" che ormai da giorni contestano la trasparenza delle votazioni sulla piattaforma Rousseau- lo avrà fatto anche altrove, scrive Repubblica. Nulla di illecito: Di Maio aveva annunciato che sui collegi uninominali si sarebbe preso il diritto di decidere, ma in molti pensavano che avrebbe almeno atteso i "consigli" della selezione on line che serve a indicare i candidati per le liste bloccate del proporzionale. Ecco perché domenica a Pescara, sulla grande convention in cui saranno ufficializzati i nomi dei candidati, soffierà forte il vento della protesta che agita la base del M5S.