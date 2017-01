Elezioni, Mattarella irritato dall'ipotesi renziana del decreto legge

A quanto apprende Affaritaliani, la vicenda della possibilità che la nuova legge elettorale possa essere approvata tramite decreto legge avrebbe già suscitato malumori dalle parti del Colle. Per Mattarella sarebbe un'inaccettabile forzatura; la Costituzione e la legislazione lo vieta, non esistono i parametri di necessità e urgenza e oltretutto il governo si è chiamato fuori dalla questione elettorale (governo, peraltro, che dovrebbe eventualmente proporre il decreto legge da far controfirmare al capo dello Stato).Matteo Renzi invece, starebbe seriamente valutando se utilizzare tale strumento.

Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico....