Elezioni nel 2017? Sarà un anno elettorale, parola di Pippo Civati

Filippo Civati

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

Sarà un anno elettorale, inevitabilmente. In cui i fronti si contrapporranno sempre di più. Una lunga coda di quello che è accaduto nello scorso autunno, in cui continueranno tutti a mantenere le posizioni che hanno assunto già. Soprattutto il Pd che è inevitabilmente legato al renzismo e alla sua eredità, come dimostrano le prime mosse del governo Gentiloni. Elezioni direi di sì, con buone probabilità.



L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare?

L'Europa deve cambiare anche se temo non lo farà, anche perché i conservatori (e non solo) puntano sulle vittorie di Merkel e Fillon. Se però non darà messaggi chiari e decisi, l'Europa sarà vissuta con maggiore fastidio di quanto non sia già ora.