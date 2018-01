Elezioni politiche 4 marzo 2018, centrodestra: un manifesto stile '94

DALLA CUCCIA di Fido al Quirinale, dal neonato al pensionato, dal povero al disoccupato. C'è tutto l' universo e anche di più nel programma comune del centrodestra, scrive il Qn: una sorta di manifesto per l' Italia come quello proposto nel '94. Manca solo un particolare: neanche una parola sul Jobs act, segno evidente che sul tema l'alleanza è in forte imbarazzo. Per il resto c' è davvero di tutto, anche se declinato in modo generico: quanto basta per giustificare l' alleanza con Salvini, Meloni e i centristi nei collegi uninominali. Con Berlusconi che dice a Kronos, il nuovo talk politico di Loquenzi e Bruchi su Raidue: «È un programma che comprende la rivoluzione liberale che volevamo realizzare negli anni passati e la slealtà dei nostri alleati ci ha impedito di realizzare».