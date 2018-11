Elezioni Provinciali: vincono Centrodestra e Centrosinistra. E i 5Stelle?

Il centrodestra sorride dopo le elezioni provinciali, ma il centrosinistra tiene. È questo il quadro dopo il voto di mercoledì 31 ottobre in 61 Province, distribuite in 15 Regioni a statuto ordinario. Si è trattato di consultazioni indirette: sono stati sindaci e consiglieri comunali a eleggere il nuovo presidente in 47 Province e a rinnovare 27 Consigli e non i cittadini, per effetto dell’entrata in vigore della legge Delrio.