Sergio Marchionne deluso da Matteo Renzi. "Mi è sempre piaciuto come persona, quello che gli è successo non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo io non l'ho più visto da un po'" afferma l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, a margine della presentazione di una nuova Jeep al Salone dell'auto di Detroit.