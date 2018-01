C'è chi le cartelle esattoriali se le sogna ogni notte. Sono in tanti e Matteo Salvini lo sa. Non solo lui. Davanti a Lucia Annunziata dice che questa non è una promessa, ma un impegno. Una pace fiscale per tutte le cartelle di Equitalia sotto i 100mila euro. In realtà la cifra non è esatta. Non cento, ma sotto i 200mila euro, scrive il Giornale. Non è un gioco al raddoppio, ma un errore in diretta di Matteo perché poi arriverà una precisazione dagli uffici del Carroccio.