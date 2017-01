Elezioni subito? Renzi frenato da Colle e Palazzo Chigi

C'è stato un momento della giornata di ieri in cui lo scontro tra Renzi e D' Alema è salito a livelli tali da far esprimere all' ex premier un pensiero inconfessabile e duro, riporta Avvenire: «Voglio votare subito, ad aprile. Non mi faccio rosolare da loro...». Poi l' idea, la suggestione, deve aver allarmato così tanto Palazzo Chigi e il Colle da richiedere una frenata ufficiale, espressa nell' enews serale del segretario dem: «Non mi interessano la legge elettorale e la data del voto. Sono cose che interessano agli addetti ai lavori che sognano un posto in Parlamento. Io voglio stare con gli italiani, non con gli addetti ai lavori».