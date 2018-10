Elsa Fornero a testa bassa contro Salvini. Ma lui...

Elsa Fornero attacca a testa bassa Matteo Salvini: "Non ritengo che il leader del Carroccio sia una persona per il bene del paese, per i suoi metodi, per la sua rozzezza, per la sua aggressività, per il fatto che lui a volte incita anche alla violenza".

La risposta di Salvini è da manuale: "Sono lieto di non piacerle viste le enormi differenze tra me e lei: io sono stato eletto e non nominato, io non ho rovinato migliaia di famiglie italiane, io non verso lacrime di coccodrillo, io non frequento salotti chic. Sono orgoglioso perché abbiamo cominciato a smontare la legge che porta il suo nome".