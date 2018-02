Ema: il mistero delle schede bruciate. Contate in segreto e poi distrutte

L'assegnazione ad Amsterdam dell' Agenzia europea delle medicine (Ema) - dopo un sorteggio con Milano - fu ufficializzata al Consiglio dei 27 ministri degli Affari generali del 20 novembre scorso. Ma ora emerge che non esistono prove documentali per garantire ai cittadini europei la regolarità e l' assenza di errori in quella procedura comunitaria, attuata con anomalie e segretezza praticamente senza precedenti, che raggiunsero l' apice nell' estrazione a sorte, scrive il corriere della sera.

I rappresentanti di Italia e Olanda non vennero nemmeno chiamati ad assistere da vicino. «Perfino nei tornei di bambini l' arbitro consente ai due capitani delle squadre di verificare come avviene il lancio della monetina...», ha detto un ambasciatore presente quel giorno.