Emiliano o Bianca Berlinguer in rampa di lancio se Renzi fa da solo

Il piano è semplice, diviso in due mosse, come rivela Gotor.

«Se Renzi farà prima del voto una sua "gazebata" cercando la legittimazione popolare, allora lo sfidiamo con un candidato premier che può batterlo». E qui, scrive la Stampa, Gotor si chiude a riccio, ma a sentire i meno riservati tra i colonnelli di Bersani assiepati in ogni angolo della sala, i nomi di Michele Emiliano e Bianca Berlinguer come possibili competitori vanno per la maggiore.