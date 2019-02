Enrico Letta: "Governo Conte ci conduce verso precipizio". Invece il suo...

Il governo gialloverde conduce l'Italia "verso il precipizio". Lo afferma in una intervista a Repubblica Enrico Letta, riflettendo, tra l'altro, sulle ultime mosse dell'esecutivo Conte verso Bankitalia. "Azzerare Bankitalia? Non mi stupisce - afferma l'ex presidente del Consiglio - Fa parte di una strategia complessiva che riassumerei in questo concetto: comprarsi l'arbitro. Minare e distruggere l'equilibrio su cui si fonda l'autonomia delle autorita' indipendenti. Ma senza un sistema di pesi e contrappesi, il check and balance, viene meno un elemento essenziale della democrazia".Quanto agli attacchi condotti anche dal governo Renzi contro il governatore della banca centrale, Ignazio Visco, lettasottolinea: "Quando si scimmiottano i populisti, si aprono quelle fessure che rendono loro piu' semplice spalancare un portone".