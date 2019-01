Enrico Letta pronto a ritornare in politica? Retroscena bomba

Tra i nomi che si fanno in questi giorni per la guida del futuro partito dei cattolici, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena, si fa anche quello di Enrico Letta che secondo molti, però, ha il carisma di un gatto che attraversa la tangenziale e una capacità elettorale che gli renderebbe faticosa anche una candidatura a consigliere comunale. Insomma, negli ambienti cattolici il nome è in pista anche se c'è tra gli alti prelati c'è chi nutre forti dubbi sulla reale attrattiva politica dell'ex Premier.