Er sindaco nun se tocca de che? Oggi vincerebbe la Meloni

La Raggi passa dal 35,2% della vittoria per il Campidoglio all' attuale 22,3%. Un crollo devastante, scrive il Tempo. Questo, almeno, stando a un sondaggio pubblicato da Huffinton Post (Scenari Politici) il quale ricalca, pari pari la classifica del Sole 24 Ore. E così, stando sempre al sondaggio, se si dovesse andare oggi alle urne ben quattro elettori su dieci si rimangerebbero quanto fatto nell' urna, e non darebbero più il loro voto alla sindaca grillina.

Non solo, continua il Tempo, Virginia perde più di 10 punti ma, ad oggi, non arriverebbe nemmeno al ballottaggio a tutto vantaggio di Giorgia Meloni e dell' eterno secondo (perdente con la Raggi, candidato col Pd), Paolo Giachetti. La Meloni, infatti, risulterebbe in testa con quasi il 28 per cento, con un balzo di 8 punti in più rispetto al giugno scorso.