Eravamo quattro gatti al bar (con Salvini e Meloni)

La piazza dei «quattro gatti neri», come sono stati definiti nel salotto di Arcore, non l' ha convinto per niente, scrive Repubblica. «Si credono Donald Trump, ma quello è tutta un' altra storia», scuote la testa Silvio Berlusconi al cospetto dei dirigenti più fidati ai quali ha rassegnato tutta la sua perplessità sulla manifestazione dei "sovranisti" Salvini e Meloni sabato a Roma, alla quale ha pure mandato una mini-delegazione forzista.

Per l' ex premier, la conferma che senza di lui «non vanno davvero da nessuna parte».

Impietosa l' analisi coi colonnelli, continua Repubblica: «Giorgia è un fenomeno solo romano, Matteo al Centrosud non esiste, l' operazione "Noi con Salvini" si è rivelata "Noi con Nessuno". Umberto (Bossi, ndr) ha ragione».