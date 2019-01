Euro: i 20 anni della moneta unica che ha fatto morti e feriti

L'euro di carta nasce il primo gennaio 2002, quando la moneta unica europea viene introdotta per la prima volta come denaro contante in 12 degli allora 15 Stati

dell’Unione europea. Ma in realta’ l’euro era entrato

ufficialmente in vigore, come unita’ di conto virtuale, il 1

gennaio 1999, esattamente 20 anni fa, in 11 Stati Ue, sulla

base delle regole previste dal Trattato di Maastricht. Oggi,

l’euro e’ la valuta legalmente riconosciuta nell’Eurozona da 19

dei 28 Stati dell’Ue e rappresenta la valuta internazionale

piu’ importante dopo il dollaro. Per Andorra, Monaco, San

Marino e la Citta’ del Vaticano l’euro e’ la moneta ufficiale,

ma viene utilizzata anche in Guadalupe, Martinica e

Saint-Barthelemy nei Caraibi, a Mayotte e Reunion nell’Oceano

Indiano, e nelle Azzorre, Canarie, Madeira, Kosovo e

Montenegro.

L’agenzia di informazione finanziaria Bloomberg ha approfittato dell’anniversario per redigere un accurato bilancio del primo ventennio della moneta unica, valutando 16 Paesi dell’Eurozona in base a dieci diversi parametri legati alla competitività dell’economia, all’integrazione ai mercati internazionali e alle capacità di rispondere alle crisi sistemiche e cercando di determinare i “vincitori” e i “vinti”. L’Italia, come anticipato, è nel secondo gruppo, intervallato da cinque nazioni intermedie, assieme a Francia e Spagna.

Scrive Bloomberg: “Vent’anni di adesione all’euro non hanno portato nulla all’Italia. Legando la sua economia ad alta inflazione all’export tedesco senza adottare misure per aiutare le imprese a competere, l’Italia ha perso una guerra di logoramento”.