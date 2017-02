Euro o mai più! Vai con l'Italexit

Per la prima volta fra i «fattori di rischio» del maxi aumento elencati dalla nota di sintesi approvata dalla Consob, vengono citate l' ipotesi di «uscita di uno stato membro dall' Euro», le incognite su come potrebbero essere gestite in questo caso «le attità e passività correnti denominate in euro» del Paese, ma soprattutto la «disgregazione dell' area euro». Che «potrebbe essere accompagnata dal deterioramento del contesto economico e finanziario nella Ue e potrebbe avere un effetto negativo rilevante sull' intero settore finanziario, creando nuove difficoltà nella concessione di prestiti sovrani e alle imprese e comportando notevoli alterazioni delle attività finanziarie sia a livello di mercato sia a livello retail».