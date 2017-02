Europa 'spendi e spendi'; peggio dell'Italia

Tante inchieste, proteste e polemiche ma l' Ue non ha mai preso in mano le forbici

Con il risultato che le spese dell' europarlamento lievitano. In due anni sono aumentate di oltre 120 milioni di euro, scrive il Tempo.

Nel 2017 l' assemblea costerà quasi 2 miliardi (precisamente 1.900.873.000 euro). Del resto due sedi (Bruxelles e Strasburgo), le spese per mantenere gli immobili, il personale, le prestazioni esterne, i viaggi e tutto il resto hanno creato un gli eletti a Bruxelles a muoversi parecchio. Con loro, ovviamente, ci sono anche assistenti, interpreti, funzionari. Un esercito che ogni mese si sposta da Bruxelles a Strasburgo per pochi giorni e che pesa per il 10 per cento del bilancio. E qui c' è anche la beffa. Il Parlamento europeo, continua il Tempo, ha più volte approvato provvedimenti per avere un' unica sede. Ma non c' è stato niente da fare perché la doppia assemblea è espressamente prevista dai trattati e gli Stati membri non li hanno mai voluti modifica.