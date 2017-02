Europa addio! La Merkel non ti vuole più

Roma, che a fine marzo festeggerà i 60 anni di unità europea, può diventare una rivoluzione nell' essenza stessa della Ue: non più un' entità unica a 360 gradi ma un insieme di accordi, di diverse velocità, tenute unite sostanzialmente dal mercato unico delle merci (e forse dei servizi), scrive il Corriere della Sera.

Già oggi, i 27 avanzano a passo diverso: alcuni hanno l' unità monetaria (l' euro), altri no; alcuni fanno parte di Schengen, altri no; alcuni vogliono una Difesa europea comune, altri no. Ma formalizzare il concetto delle velocità varabili cambia l' essenza della Ue come blocco omogeneo: ogni Paese potrà scegliere. È una risposta alle tensioni esplose negli ultimi anni. E rende il gioco più duro: stare nel nocciolo avanzato dell' Europa non sarà più possibile come ambizione generica ma richiederà impegni ineludibili.