Europa, anche la Germania non esclude l'Italexit

L'economista Sinn, consigliere della Merkel, la inserisce tra le opzioni per il nostro Paese. Pochi giorni fa in un' intervista televisiva ha fatto di nuovo il punto sui possibili esiti della crisi economica italiana. Gli scenari, secondo l' economista, sono quattro e un paio sono da incubo, scrive il Giornale. Ma è l'Italexit, ha commentato l' economista esperto di Germania, Vladimiro Giacchè. Sinn riconosce che «non c' è una vera soluzione». Tutte le ipotesi hanno controindicazioni, ma è facile capire che il presidente dell' Ifo non ha cambiato idea. Meglio che l' Italia esca, visto che negli anni dell' Euro non ha cambiato politiche di bilancio e ha perso competitività.