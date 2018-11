Europa, ecco come i francesi vogliono fregarci le industrie. Retroscena

«La situazione è molto difficile», riconoscono a palazzo Chigi. E spiegano, scrive il Messaggero: «Si è formata una tenaglia contro di noi. Ci sono i Paesi del Nord, guidati da Olanda, Svezia e Finlandia, che hanno costituito un gruppo di ultrà del rispetto dei vincoli di bilancio. C' è la Germania che in nome dell' europeismo potrebbe mostrarsi più morbida, ma anche la Merkel è in forte difficoltà e non può rinnegare il credo del rispetto delle regole. E poi ci sono Francia e Spagna. Sono questi gli unici Paesi che, viste le loro difficoltà di bilancio, potrebbero offrirci sponda. Ma lo spagnolo Sanchez fa quello che dice Macron e il presidente francese è il più intransigente contro il nostro governo: pensa che ogni concessione all' Italia sia un favore a Salvini e, di riflesso, alla Le Pen. E soprattutto Parigi ha antichi appetiti sui nostri gioielli di famiglia, come Eni, Enel, Fincantieri. Gioielli che, se scattasse la procedura per debito, potremmo essere costretti a vendere. E i francesi sono lì, pronti, a fare shopping. Come i tedeschi hanno fatto in Grecia...».