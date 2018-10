Europa: i Cinque Stelle votano più con il Pd che con la Lega

In Europa il M5S ha votato come Ukip - gli indipendentisti inglesi all' origine della Brexit, parte dello stesso gruppo parlamentare - soltanto nel 27 per cento dei casi, mentre la percentuale sale al 70 per cento nel confronto con Gue, la sinistra cui appartiene, per esempio, Barbara Spinelli, scrive il Fatto. La coincidenza di voti tra Lega e Cinque Stelle è più bassa, 50 per cento, inferiore alla quota di voti uguali tra M5S e Pd, 58 per cento.Le affinità con la Lega dipendono soprattutto dall' essere entrambi all' opposizione di quella grande coalizione Ppe-socialisti che ha retto la legislatura europea dal 2014.