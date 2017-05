Europa in soccorso di Gentiloni per fermare i populisti

Baraldi Error processing SSI file



Con la corsa all' Eliseo ormai alle spalle, gli occhi dell'Europa sono ora tutti puntati sull' Italia. E per Bruxelles è «fondamentale» che le elezioni politiche si svolgano «il più vicino possibile alla fine della legislatura». Certamente «lontano da questo 2017», scrive la Stampa. La questione è al centro dei ragionamenti politici che si fanno all' ultimo piano del Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. E una fonte ben informata, che ha accesso a questo genere di discussioni, assicura che Jean-Claude Juncker si augura di «poter continuare a lungo la collaborazione con il governo guidato da Paolo Gentiloni».

Per farlo, il presidente della Commissione si è detto disposto - ancora una volta, si ricorda - ad «aiutare» l' Italia in quei dossier che «camminano sempre sul filo del rasoio». Su tutti, quello dei conti pubblici.

Il discorso scivola dunque sull' altro dossier caldo, quello dei conti pubblici.

«Avremmo più di una ragione per aprire un contenzioso con Roma», ma la Commissione è convinta che sia meglio tendere ancora una mano all' Italia.

Se questo può servire ad allontanare le elezioni anticipate.