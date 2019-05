Europa, incredibile ma vero: Mario Monti parla come Salvini! L'intervista

"Prima o poi bisognerà approdare a una nuova conferenza intergovernativa" per una revisione dei Trattati europei. Lo afferma, da paladino di "un sovranismo sì ma europeo", l'ex premier e senatore a vita Mario Monti in una intervista ad Eugenio Fatigante di Avvenire. "Credo che, per un governo che ha una nuova forza elettorale da spendere ai tavoli europei, piuttosto che lanciarsi in esercizi ambiziosi che mirino a ridiscutere dalle fondamenta la politica economica europea sia più proficuo concentrare il fuoco su piste già aperte, ma alle quali alcuni Paesi - penso alla Germania e all'Olanda - si sono tenacemente opposti" spiega Monti commentando le prime dichiarazioni di Matteo Salvini dopo la vittoria della Lega alle Europee in Italia.Monti cita "ad esempio" allo scorporo degli investimenti pubblici dal Patto di stabilità e aggiunge che non "conviene prendere di mira la disciplina di bilancio in quanto tale, contestandone il principio, magari chiedendo l'abolizione del Patto di stabilità; bensì concentrarsi su quelle lacune, quelle pecche, quelle carenze di razionalità che ci sono nelle regole in materia". "Difetti riconosciuti anche da Paesi che comprendono l' esigenza della disciplina di bilancio, ma allo stesso tempo vogliono una maggior attenzione ai temi degli investimenti e dell'occupazione. Un Salvini forte potrebbe contribuire a far fare un passo avanti alle regole europee, con vantaggio generale", sottolinea. Guardando alle istituzioni Ue Monti osserva che l'avanzata sovranista "è certo una minaccia per la Ue", stavolta non è stata "vincente" ma "questo non deve indurre a un atteggiamento di scampato pericolo, per tornare così a una gestione della normalità" "altrimenti la prossima volta prenderanno la maggioranza in Europa".