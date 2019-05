Europa, italiani tutti zitti parla Angela Merkel. Intervista pazzesca

"Restiamo vigili, stanno riemergendo le ombre del passato". E' il monito della cancelliera tedesca Angela Merkel, in una intervista al Corriere della sera, a proposito del risorgere dei nazionalismi, del populismo e dell' antisemitismo. "Dobbiamo - spiega Merkel - far fronte agli spettri del passato: dire ai giovani quali sono stati gli orrori della guerra per noi e gli altri, spiegare perche' siamo a favore della democrazia, perche' combattere l'intolleranza e non tollerare le violazioni dei diritti umani, e perche' l'articolo uno delle nostre leggi - l'inviolabilita' della dignita' umana - e' fondamentale per noi". "Occorre - prosegue - insegnare queste cose a ogni nuova generazione. E' diventato piu' difficile, ma proprio per questo dobbiamo rinnovare il nostro impegno". Sui rifugiati aggiunge di essere convinta "che dobbiamo imparare a vivere in un certo equilibrio con i nostri vicini, e il continente africano fa parte del nostro vicinato. Per questo e' necessario aiutare i popoli africani nei loro Paesi, in modo che non vengano spinti a emigrare. Sulla soglia di casa nostra c'e' la Siria; in Iraq la situazione e' ancora critica. Non abbiamo vigilato come avremmo dovuto, non abbiamo capito che i cittadini di quei Paesi non avevano lavoro, istruzione, ne' le cure necessarie, e questo li ha costretti ad affidare la loro vita ai trafficanti. In questa emergenza umanitaria, abbiamo offerto loro il nostro aiuto. Ma la situazione - fa anche notare la cancelliera tedesca - non e' sostenibile a lungo. Noi tutti, come Stati, abbiamo il dovere di gestire e guidare l'immigrazione". Tornando ai risultati del voto di domenica scorsa, Merkel aggiunge: "E' giusto riconoscere le conquiste dei Verdi, che si fanno portavoce delle crescenti preoccupazioni dei cittadini su come affrontare i cambiamenti climatici. Queste problematiche sono una sfida anche per il mio partito: occorre dare risposte migliori e dire con chiarezza che siamo pronti a rispettare gli impegni presi".