Europa, Jean-Claude Juncker, ecco quanto prenderà di pensione: cifre pazzesche

Jean-Claude Juncker e i suoi numerosi commissari godranno di una pensione a dir poco pesante. Per calcolare la pensione dei commissari alla soglia dei 66 anni, bisogna partire dai loro stipendi. Le cariche di vertice - riferisce Il Giornale - sono le più pagate in Ue: il presidente della Commissione guadagna, secondo le regole, il 138% dello stipendio del funzionario Ue più alto in grado, quindi oltre 27mila euro al mese. Seguono l'Alto rappresentante per la politica estera, i 7 vicepresidenti dell'esecutivo Ue e gli altri 21 commissari con almeno 22mila euro mensili. Senza considerare i benefit da mandato da cui si ricava l'indicazione della pensione maturata.