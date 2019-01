Europa, Silvio Berlusconi ci ripensa: ancora non ne ha avuto abbastanza

"Ho deciso di presentarmi alle europee per portare la mia voce in un’Europa che va cambiata". Così Silvio Berlusconi, oggi in Sardegna, ha motivato la sua decisione di candidarsi alle europee, spiegando si tratta di una nuova discesa in campo dopo quelle del ’94 ’per fermare i comunisti’. Per il Cav ’bisogna cambiare questo governo: nel Movimento cinque stelle ci sono persone che non hanno esperienza, non hanno competenze. Sono come quei signori della sinistra comunista nel ’94, non vedo nessuno a cui poter dare la fiducia...’.