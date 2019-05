Europee, Silvio Berlusconi ha paura: ecco che vuole da Salvini. L'intervista

"Questo governo fa male all'Italia e agli italiani. Lo sviluppo si e' fermato, si sono fermati gli investimenti, ogni giorno si chiudono piu' di duecento aziende, ogni ora si perdono 35 posti di lavoro". Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato da QN, punta il dito contro i troppi cedimenti di Matteo Salvini al M5S e si dice "sicuro che gli italiani col loro voto daranno il cartellino rosso a questo governo. Poi, se non ci fossero i numeri sufficienti in Parlamento per una maggioranza a sostegno del centrodestra, interverranno nuove elezioni che siamo sicuri di vincere con il centrodestra unito". Tra i cedimenti della Lega, e' "gravissimo aver consentito di varare il reddito di cittadinanza, una costosa presa in giro per chi e' gia' in difficolta': M5S aveva promesso 780 euro e invece molti riceveranno meno di 100 euro o addirittura 40 euro al mese", sottolinea Berlusconi. "E' stato davvero grave aver foraggiato quel mostro che e' il debito pubblico per una misura tesa soltanto a comprarsi del consenso elettorale". Tra gli altri errori, "anche il decreto Dignita' non e' servito a nulla", ed e' stato "un vero e proprio attentato ai diritti costituzionali aver consentito il varo di leggi come quella che introduce il processo a vita", dice l'ex premier. "E' incostituzionale aver trasformato la presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza, e' gravissimo voler annientare il Parlamento con la trasformazione della democrazia rappresentativa in democrazia diretta. Un sistema che consentirebbe a una minoranza organizzata di assumere il potere". In merito a Mario Draghi, "in verita' non ho indicato per lui la responsabilita' di premier, ho ricordato che Draghi e' stato un eccellente servitore dello Stato ed e' un ottimo Presidente della Banca Centrale Europea", precisa Berlusconi. "Potrebbe certo fare bene con qualsiasi alta responsabilita' in Italia".