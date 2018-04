Fake news, stretta della Ue. Minaccia reale o limitazione alla libertà?

Detto e fatto: le fake news, le notizie false, avranno vita breve perché saranno punite. Almeno in Europa. La commissaria europea per la Giustizia Vera Jourova lo aveva annunciato due giorni fa: «L' Europa farà qualcosa di forte per tutelare l' informazione di qualità». E così è stato, scrive il Messaggero. La sostanza? Regole più stringenti (si tratta perlopiù di codici di buone pratiche, senza valore giuridico vincolante) per i principali social, da Facebook a Twitter, e aiuti ai media tradizionali per sostenere l' informazione di qualità sono alcune delle linee guida presentate dal commissario, che ha anche annunciato la creazione di una vera e propria piattaforma europea che riunirà fact checkers ufficialmente riconosciuti.

Ma si pensa anche di adottare una vera propria legislazione per combattere le notizie fasulle. Da Bruxelles arriva anche l' idea di lanciare un forum di alto livello per riunire piattaforme, industria della pubblicità, media e società civile per coordinare gli sforzi nella lotta alle bufale. Entro luglio il forum licenzierà il Codice sulle pratiche, che Facebook e gli altri social dovranno seguire: l' obiettivo è di avere entro ottobre una valutazione misurabile del loro impatto.