Fdl, Iadicicco "Con il centrodestra il più grande piano natalità della storia"

Sfida complicata con Emma Bonino. Leader radicale che parla a tutta la sinistra

"È una sfida affascinante e la contrapposizione sul piano antropologico e culturale è tanto evidente quanto quella politica. Emma Bonino è la più autorevole rappresentante della cultura relativista e nichilista che nega i valori fondanti di vita e persona. Parla alla sinistra liberal imbevuta di retorica sui diritti civili. Non parla certamente alle persone di buon senso, che credono nella sacralità della vita e nella centralità della famiglia. Due approcci culturali completamente diversi, opposti. Io parlo, in linea con i miei valori e la mia storia, alle famiglie, alle imprese, ai romani".

Distanti anche sul tema migranti

"La Bonino è lontana sul tema da tutte le persone di buonsenso. Anche Renzi è stato costretto a prendere le distanze. Deve spiegare con chiarezza la sua pozione.

Io sono disponibile, da subito, ad un confronto. La logica buonista delle frontiere aperte a prescindere e la logica laicista che per accogliere il prossimo bisogna rinunciare alla propria identità è pericolosa, minaccia l'armonia sociale. Crea insicurezza. Ma non vorrei parlare solo della Bonino..."

Dei Cinque Stelle allora?

"No, dei temi e delle cose da fare. I Cinque Stelle hanno fallito. A Roma la incapacità e la incompetenza sono temi noti. L'ultimo scandalo sui rimborsi conferma l'ipocrisia e la inadeguatezza di questi signori. Non sono la soluzione, sono un problema in un Paese che vuole crescere".

Allora i temi. Quale la sfida principale

"Con la Meloni abbiamo immaginato e lanciato il più grande piano per la natalità che l'Italia abbia mai conosciuto. Misure a sostegno per le famiglie, per le giovani coppie, per chi decide di avere figli. In pillole, rimodulare la tassazione tenendo conto del numero di figli e anziani a carico, un reddito d'infanzia di 400€ al mese fino ai 6 anni e misure per conciliare maternità e lavoro".

Sullo sfondo il tema lavoro. Altra emergenza

"Il lavoro, è vero, rimane la questione centrale da affrontare. Con noi un approccio moderno e riformatore per superare le vecchie ricette della sinistra ed il nuovo assistenzialismo dei grillini.

Noi siamo vicini agli imprenditori, vero eroi dei nostri tempi. Bisogna abolire subito l'IRAP e detassare completamente gli utili non distribuiti. Non ci può essere futuro in un Paese che ha la tassazione al 60 %.

La sfida del lavoro ruota poi intorno all'alleanza tra imprenditori e lavoratori per il bene comune, superando l'anacronistica dicotomia tra capitale e lavoro".