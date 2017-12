Banche, Deutsche Bank è indagata: causò la crisi dello spread

Silvio Berlusconi e Angela Merkel

La prima banca tedesca, Deutsche Bank, e alcuni suoi ex top manager sono indagati dalla Procura di Milano per la mega speculazione in titoli di Stato italiani effettuata nel primo semestre del 2011, scrive il Giornale. Operazione che contribuì a far volare lo spread dei rendimenti tra i Btp e i Bund tedeschi e a creare le condizioni per dimissioni del governo Berlusconi, a cui subentrò l' esecutivo di Mario Monti.

Secondo l'Espresso in edicola oggi, che ha ricostruisce e rivela la vicenda, l' ipotesi di reato è la manipolazione del mercato, avvenuta attraverso operazioni finanziarie finite sotto la lente dei pm per un totale di circa dieci miliardi. Affari realizzati da Deutsche Bank dopo il crac della Grecia, quando la crisi del debito pubblico cominciava a minacciare altri Paesi mediterranei, tra cui Italia e Spagna.