"Fini voleva far cadere Berlusconi su ordine di Napolitano"

"Ti devi rendere conto che Napolitano è della partita, ti rendi conto che è un'intesa con il Capo dello Stato? Quindi bisogna procedere all'eliminazione politica di Berlusconi". Parole che il deputato di Forza Italia Amedeo Laboccetta attribuisce all' ex leader di An Gianfranco Fini. Inchiostrano un verbale agli atti dell' inchiesta per riciclaggio della Procura di Roma che coinvolge Fini, la moglie Elisabetta Tulliani, il cognato Gianfranco Tulliani e l'imprenditore dei videogiochi Francesco Corallo, con annessa la vicenda della compravendita della casa di Montecarlo che costò la fine politica dell' ex presidente della Camera, scrive il Fatto.