Fininvest: Vivendi, nessuna trattativa, la Borsa scommette, le mosse di Sky

Azioni Vivendi alla Fininvest per suggellare la pace di Cologno e chiudere la battaglia tra Vincent Bolloré e la famiglia Berlusconi su Mediaset.

Il tycoon australiano aveva chiesto alla banca d' affari francese Lazard di studiare possibili modalità per l' acquisizione della pay-tv di Cologno. A Murdoch sono state prospettate diverse soluzioni, ma dopo che Vivendi si è portata al 29,9% in Mediaset il lavoro si è fermato. C' è il timore che il gruppo presieduto da Bolloré possa bloccare qualunque operazione di Mediaset chiamando un' assemblea.

Ma, se ci fossero le condizioni, Murdoch sarebbe pronto ad andare in aiuto di Berlusconi.

E la condizione principale è un percorso «blindato» che possa permettere a Berlusconi e Murdoch di unire le forze nella pay-tv.