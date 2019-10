Rai: spot in onda ma manca firma Fiorello, contratto di diversi mln

Gli spot stanno andando in onda, divertenti e ammiccanti annunciano 'Viva RaiPlay', il nuovo programma di Fiorello in Rai, dapprima con la striscia serale alle 20,30, dal dopo Tg1 all'inizio de 'I Soliti Ignoti', al via il 4 novembre che fino all'8 novembre sara' trasmesso sia da Rai1 che da RaiPlay e quindi dal 13 novembre nei week end solo - stando a quanto finora annunciato - sulla piattaforma streaming del servizio pubblico, dove poi saranno 18 gli show live, fino al 22 dicembre. Previste anche 6 puntate su Rai Radio, scrive l'Agi. E anche 'incursioni', un classico di Fiorello, sulla tv generalista. Fin qui tutto come previsto. O quasi. Perche' mentre gli spot danno per imminente il via al programma e rappresentano il punto d'arrivo della preparazione di un progetto, manca ancora la firma del contratto tra la Rai e lo showman siciliano. E si parla di un contratto dell'ordine di diversi milioni di euro, la cui firma potrebbe arrivare a giorni. Oggi in cda Rai l'argomento potrebbe entrare tra le 'varie ed eventuali' all'ordine del giorno, sollevato da alcuni consiglieri.