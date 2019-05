Fiorello, continua la trattativa con la Rai: tutte le novità

E fu così che stamattina Rosario Fiorello, il sommo showman, rivela in un informatissimo retroscena Dagospia, fece il suo trionfale ingresso in via Asiago, negli studi in cui furoreggiava ai tempi di Viva Radio2, accompagnato da Roberto Sergio (direttore di Radio Rai).

Ma Fiorello, continua Dagospia, non è certamente andato solo per fare visita a Luca Barbarossa di Radio2 Social Club ma anche e soprattutto per fare un primo sopralluogo ai suoi prossimi, ipertecnologici studi di registrazione, che utilizzerà per il nuovo programma su Rai Play.

Perché, intanto, continua serrata la trattativa sul contratto che per parte Rai è seguita da Andrea Sassano e Roberto Sergio, con cui avrebbe avuto un incontro riservato prima della breve incursione mattutina.