Fiumicino: stop ai Benetton!

Il megagalattico raddoppio dell' aeroporto di Fiumicino del valore di 18 miliardi di euro viene messo per quasi un anno nel freezer (10 mesi per la precisione). E i Benetton che di quel progetto sono i sostenitori e gli eventuali beneficiari devono per la prima volta frenare i loro appetiti dopo essere stati abituati a galoppare per decenni a briglia sciolta come concessionari di beni pubblici, scrive il Fatto.

L'alt viene impartito con una lettera dall' Enac, l'Ente dell' aviazione civile guidato per un quindicennio da Vito Riggio, finora sempre incondizionatamente a fianco degli imprenditori veneti. Protocollata il 22 giugno, la missiva evidentemente era finita in un cassetto e non porta la firma di Riggio il cui mandato scade a giorni, ma del direttore generale Alessio Quaranta. La sospensione è salutata come "una prima grande vittoria" dal Comitato Fuoripista, l'associazione che da un decennio si batte non contro lo sviluppo dell'aeroporto, ma contro il faraonico raddoppio.