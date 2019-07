Forza Italia, l'addio di Toti: perchè lascia Berlusconi. Clamoroso

"Forza Italia negli ultimi anni ha costantemente perso voti, classe dirigente, amministratori e rete territoriale. È passata da rappresentare più di 10 milioni di voti ai due milioni scarsi di oggi, con interi pezzi di partito che ci hanno lasciato per andare verso altre esperienze". Giovanni Toti torna a mettere il dito nella piaga di quel partito ormai molto debole. "Dentro Forza Italia c'è stata una comprensione del problema ma pur di salvare una classe dirigente si è scelto di non fare nulla. C'è bisogno di una vera rivoluzione, dal punto di vista delle facce, della classe dirigente, del messaggio. Forza Italia deve oggi applicare a se stessa una politica di seria riforma per rappresentare chi nel Paese non si sente più rappresentato. Altrimenti il dibattito estivo su cosa farà Toti diventa stucchevole perché alla fine Toti non avrà più un partito dove stare causa erosione di Forza Italia" ha detto dalle pagine del Tempo.