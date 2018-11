Forza Italia al bivio: rischia la sparizione. Solo tre seggi alle europee

E' Mariastella Gelmini, una delle big forziste più vicine al Cav, a rivelare la vera preoccupazione che si respira dalle parti di Arcore, scrive il corriere della sera. "Vi prego, basta. Non mettetemi in contrapposizione con la Ronzulli, non scrivete che sono contro Salvini - è lo sfogo dell'ex ministra, riportato dal Corsera -. Sto lottando per salvare FI. Non l'avete capito che se alle Europee andiamo sotto il 10 finisce tutto?".