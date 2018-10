Forza Italia, attacco clamoroso di Toti: "Con questi dirigenti..."

"Dopo aver detto per anni che volevamo cambiare l'Europa oggi FI si prepara a schierarsi con i difensori piu' ortodossi di quell'Europa che volevamo cambiare. Temo che con questa classe dirigente non vinceremo piu' se non cambieremo totalmente l'impostazione". Lo scrive il governatore Giovanni Toticommentando i risultati delle elezioni in Trentino e pensando alle Europee 2019. "Se la classe dirigente di FI non si svegliera', non ricorrera' a primarie aperte, non si allarghera' alle liste civiche, non tornera' a ragionare sulla linea politica e sull'Europa, non vinceremo piu'".