Forza Italia, Berlusconi contro tutti: "Potete pure andarvene!"

E' cambiato anche l'atteggiamento di Silvio Berlusconi nei confronti dei dubbiosi di Forza Italia, dei tentennanti: "La linea è chiara. Chi non è venuto in piazza e si schiarisca le idee e si adegui - ha tuonato con i suoi fedelissimi -. Tutti quelli che non condividono la posizione comune con la Lega e con Fratelli d'Italia possono anche uscire". Invito che i dissidenti potrebbero anche raccogliere.

E ancora, parlando al suo entourage, Berlusconi ha aggiunto: "Basta tentennamenti, basta con il dire che Forza Italia è l'anello debole della coalizione. Chi non la pensa come me, Giorgia e Matteo è fuori".