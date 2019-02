In vista delle prossime elezioni europee, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena, la mossa del Capitano leghista di candidarsi in tutta Italia spaventa Silvio Berlusconi tanto che quest'ultimo avrebbe immediatamente fatto sapere di non volersi candidare in tutte le circoscrizioni, in particolare quelle storiche del nord, proprio per evitare quanto più possibile il confronto diretto con il leader leghista.