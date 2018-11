Forza Italia cambia simbolo alle europee: ecco come

Fi guida le grandi manovre dei centristi in vista delle elezioni europee. Un approdo, anticipa Antonio Tajani in un’intervista alla "Stampa", al quale il partito Berlusconi potrebbe presentarsi con un nuovo simbolo. Proprio sui futuri obiettivi elettorali, il vice presidente di Fi dice che "avere un leader come Berlusconi candidabile ci rafforza di certo". E poi vogliamo allargare le liste, stiamo parlando con l’Udc, facendo incontri con l’area moderata, con organizzazioni legate al Ppe, con liste civiche. Per fare le liste Altra Italia alle europee. E rappresentare tutta una fetta elettorale che sta tra la Lega e il Pd. Con qualche riferimento nel simbolo: stiamo valutando se cambiare simbolo o rinnovarlo, senza rinunciare a Forza Italia". Alla Lega, alleato di sempre delle competizioni elettorali e in particolare a Salvini, Tajani consiglia di tornare nel centrodestra. "Noi siamo credibili e ci siamo sempre battuti per il sud. Mi fa piacere che Salvini si ricreda su Napoli e sui meridionali. Quello che conta sono i risultati, non i sondaggi".