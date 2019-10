Ormai da qualche tempo e in modo segretissimo Gianni Letta, fedelissimo di Silvio Berlusconi, sta lavorando per rafforzare l'esecutivo di Giuseppe Conte. Una volta alla settimana parla con due ministri del Pd di rito democristiano. E' in contatto anche con il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. A tutti dice che "all'Italia serve stabilità". Non solo.