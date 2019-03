Forza Italia imita Salvini e si scopre sovranista! La "bomba" di Berlusconi

Forza Italia non se ne sta con le mani in mano ed anzi, si scopre addirittura "sovranista". Il partito di Silvio Berlusconi, rivela Dagospia, ha infatti avviato un’interlocuzione con un mondo, quello cinematografico, dal quale fino a poco tempo fa era guardato con somma indifferenza.

L’operazione, continua il sempre informatissimo Dagospia, è condotta dal senatore Andrea Cangini, responsabile Cultura del partito. Negli spazi lasciati vuoti dal governo si inserisce così Forza Italia e, udite udite, lo fa in nome dell’interesse nazionale per tutelare i posti di lavoro e la creatività cinematografica italiana. Insomma, i tempi sono cambiati e Forza Italia presenterà presto un disegno di legge per regolamentare il settore con spirito "assolutamente protezionista", come spiegano ambienti vicini al Cavaliere. Non per niente alti dirigenti della corazzata Netflix si sono subito precipitati da Cangini per saperne di più.